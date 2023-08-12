فتح باب التسجيل لأداء فريضة الحج لسنة 1445 هـ / 2024م

أعلنت وزارة الشؤون الدينية التونسية، الخميس 10 أوت 2023، أنه على جميع الراغبين في الترشح لأداء فريضة الحج لسنة 1445 هـ / 2024م (المترشّحون لأوّل مرّة والمترشّحون الذين سبق لهم التسجيل)، التسجيل يتم حصريًا عبر الموقع الرسمي للوزارة وهو التالي: www.affaires-religieuses.tn عن طريق الرابط - تسجيل الحج 1445 هـ / 2024 م- بالصفحة الرسمية.



وأوضحت، في بلاغ أن التسجيل ينطلق يوم الاثنين 21 أوت 2023 إلى غاية يوم الخميس 21 سبتمبر 2023 بدخول الغاية.





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ودعت الوزارة المترشّحين لأوّل مرّة والمترشّحين الذين لم تتمّ المصادقة على ملفّاتهم سابقًا إلى الاتّصال وجوبًا بواعظ المعتمدية لتقديم نسخة من بطاقة التعريف الوطنية ووصل الترشح للتثبّت من المعطيات والمصادقة على ملفّاتهم.

