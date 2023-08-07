لؤي الشابي رئيس منظمة ALERT :' المواطن لا يقوم بتبذير الخبز بل المنتج هو المبذر.. والمشاكل المسجلة اليوم تعرّي حدود المنظومة...'

قال لؤي الشابي رئيس منظمة ALERT في برنامج ''ميدي شو'' على اذاعة موزاييك يوم الاثنين 7 أوت 2023 إن تونس في انحدار متواصل منذ سنوات، واليوم ''بلغنا منظومة غير قادرة على تأمين العيش للتونسيين''، مبينا بأن الإشكال لا يكمن في الأسعار المرتفعة بل في الأجور المتدنية''، على حد تعبيره.وتحدث ضيف اذاعة موزاييك عن أزمة إمكانيات لتوريد القمح، مشددا على أهمية توفير مادة الفارينة التي تتطلب استيراد القمح اللين مع تقليص توريد القمح الصلب.

المنتج هو المبذر للخبز لا المواطن..

وتابع في هذا الإطار ''هناك 23 مطحنة فقط في نقاط معينة من الجمهورية والدولة تقوم بدعم نقل القمح إلى المطاحن التي تسيطر على عمليات التوزيع وكذلك على ديوان الحبوب..''ولفت في المقابل إلى ارتفاع الطلب على الخبز، قائلا إن المطاحن تشتري مادة الفارينة بسعر سلبي ومصانع 'البسكويت' تستعمل الفارينة المدعمة لصناعة منتجاتها. وأضاف '' المواطن لا يقوم بتبذير الخبز بل المنتج هو المبذر.. والمشاكل المسجلة اليوم تعرّي حدود المنظومة..''كما قال '' أنا أؤمن أن رأس المال جبان والإشكال يكمن في المنظومة لا في رأس المال.. وأقول للتونسيين إن الإشكال كذلك لا يكمن في الأسعار المرتفعة بل في الأجور المتدنية..''