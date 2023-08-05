إقامة كوستا: منزلك المطل على البحر في شط مريم بسوسة

بلاغ صحفي - هل تبحث عن مكان مثالي للعيش، أو لقضاء عطلتك، أو ربما الاستثمار في العقارات ؟ يسعدنا دعوتك لحضور الأيام المفتوحة لإقامة كوستا في شط مريم - سوسة،



يومي السبت 12 أوت والأحد 13 أوت 2023

من الساعة 9 صباحا إلى الساعة 18 مساء



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