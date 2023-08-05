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إقامة كوستا: منزلك المطل على البحر في شط مريم بسوسة

Publié le Samedi 05 Août 2023 - 12:23 قراءة: 0 د, 58 ث
      
بلاغ صحفي - هل تبحث عن مكان مثالي للعيش، أو لقضاء عطلتك، أو ربما الاستثمار في العقارات ؟ يسعدنا دعوتك لحضور الأيام المفتوحة لإقامة كوستا في شط مريم - سوسة،

يومي السبت 12 أوت والأحد 13 أوت 2023
من الساعة 9 صباحا إلى الساعة 18 مساء
...



لا تفوّت هذه الفرصة الفريدة لزيارة شقة العرض الخاصة بنا واكتشاف أهم مميزات الشقق في إقامة كوستا. لتأكيد حضورك الآن, ما عليك سوى ملء استمارة التسجيل المتاحة بالنقر هنا
سيكون فريقنا حاضرًا للإجابة عن جميع أسئلتك ومساعدتك في اختيار شقتك المثالية. تخيّل نفسك بالفعل تتمتع بإطلالة بحرية من شرفتك أو الاسترخاء على الشاطئ. هذه الفرصة فريدة من نوعها، فلا تدعها تفوتك
ولكن هذا ليس كل شيء! ستجد عروضًا خاصة وتخفيضات استثنائية متاحة لفترة محدودة
انضم إلينا واستفد من هذه الميزات من خلال اختيار شقتك المفضلة
لا تفوّت هذه الفرصة الفريدة لامتلاك شقة الأحلام في شاطئ مريم - سوسة
اتصل بنا الآن وابدأ حياة جديدة في إقامة كوستا حيث تنتظرك السعادة والاسترخاء والأمان
واتساب(216) 93 000 260 :
(+216) 70 258 805 : رقم الهاتف
info@ResidenceCosta.com : البريد الإلكتروني
www.ResidenceCosta.com : موقع الواب


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