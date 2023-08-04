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المندوب الجهوي للتربية بالمهدية يؤكد أن أستاذا دوّن ملاحظة "مشروع مجرم" في بطاقة أعداد أحد التلاميذ ‎

Publié le Vendredi 04 Août 2023 - 20:50 قراءة: 0 د, 36 ث
      
أكد الجمعة 4 أوت، المندوب الجهوي للتربية بالمهدية سفيان الكامل صحة ما تم تداوله في صفحات الفايسبوك في علاقة بملاحظة "مشروع مجرم" التي دونها أستاذ في احدى مدارس الجهة في بطاقة أعداد أحد التلاميذ.

وقال سفيان الكامل ان هذه الحالة حالة معزولة مشيدا بالدور الذي لعبه الاساتذة في السنوات الدراسية الأخيرة موضحا أن المندوبية الجهوية للتربية شرعت في اتخاذ الاجراءات اللازمة بخصوص هذه الحالة.

...

وبيّن مندوب التربية ان هذه الاجراءات تتمثل في تلقي تقرير من قبل مدير المؤسسة بخصوص هذه الحالة ثم استجواب المدرس وطلب افادة مدير المؤسسة ثم رفع تقرير للوزارة لاتخاذ قرارها في الغرض.


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