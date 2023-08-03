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سير عمل وزارة العدل ودور النيابة العمومية ابرز محاور لقاء رئيس الجمهورية بوزيرة العدل

Publié le Jeudi 03 Août 2023 - 20:40 قراءة: 0 د, 39 ث
      
تطرّق رئيس الجمهورية، قيس سعيد اليوم الخميس، بقصر قرطاج، خلال لقائه بوزيرة العدل ليلى جفال، إلى سير عمل الوزارة والدور الموكول للنيابة العمومية في إثارة التتبعات ضد كل من تسول له نفسه خرق القانون، وخاصة من يسعى إلى تأجيج الأوضاع ويعتبر نفسه بمنأى عن أي مساءلة أو تتبع.

وقال قيس سعيّد، وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية، أنّ كلّ المتقاضين سواء أمام القانون ،ولا يشفع لأحد لا الارتماء في أحضان دوائر في الخارج ،ولا ثروة مصدرها مجهول يمكن أن يتصور صاحبها أو صاحبتها أنه لا يمكن أن تطاله المحاسبة من قبل القضاء.

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كما عرض الاجتماع إلى مشروع تنقيح الفصل 411 من المجلة التجارية الذي عهد إلى لجنة خاصة بإعداده، والتي قاربت من الانتهاء من أعمالها، حسب ذات البلاغ.



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