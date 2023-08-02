عز الدين سعيدان: الديون..أكبر التّحديات في تونس حاليا'

أكد الخبير الاقتصادي والمالي عز الدين سعيدان في برنامج "أحلى صباح" على اذاعة موزاييك اليوم الأربعاء 2 أوت 2023 أن أكبر التحديات في تونس حاليا، هي الديون العمومية، خاصة منها الديْن الخارجي، علما أن تونس مطالبة بتسديد ديون خارجية إجمالية تقدّر حسب قانون مالية 2023 بنحو 14 ألف مليون دينار.يذكر ان المرصد الوطني للاقتصاد كان اكد في تقرير أصدره، في جوان الفارط، ان السياسة النقدية المعتمدة منذ 2017 تنهك دعائم الاقتصاد الوطني، وتسببت في تسجيل تونس، ارتفاعا كبيرا للدين العمومي وازدياد فاتورة التوريد وبالتالي تفاقم التضخم علاوة على توسع عجز الميزان التجاري ما افضى الى مزيد التخفيض في سعر الدينار وتقلص المدّخرات من العملة الأجنبية بنسق جدّ مهم.