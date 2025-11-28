Babnet   Latest update 06:41 Tunis

قتلى بقصف إسرائيلي على ريف دمشق واشتباكات مع قوات الاحتلال

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69293988570033.52102939_gfokhmpilenjq.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Vendredi 28 Novembre 2025 - 06:32
      
قُتل عدد من السوريين وأصيب آخرون بعد قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي بلدة بيت جن في ريف دمشق، وفقا لما أوردته الإخبارية السورية.

وأفادت تقارير إخبارية بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي حاول اعتقال أحد سكان البلدة فاندلعت على إثر ذلك اشتباكات مسلحة مع الأهالي، وجاء القصف عقب محاصرة دورية عسكرية تابعة للاحتلال أثناء توغلها في البلدة.



عقب ذلك انسحبت قوات الاحتلال من داخل البلدة، وتتمركز في تلة باط الوردة على أطراف البلدة، وأشارت قناة كان الإسرائيلية إلى أن انسحاب قوات الاحتلال جاء بعد ساعتين من الاشتباكات.

وأفادت الإخبارية السورية بأن "طيران الاحتلال الإسرائيلي يواصل غارته على البلدة مستهدفا المدنيين".

وذكر موقع حدشوت بزمان الإسرائيلي أن مروحية إسرائيلية هبطت في "مستشفى شيبا تحمل جنودا مصابين من بلدة بيت جن السورية".

وكانت قوات الاحتلال قد استهدفت أمس الخميس تل أحمر بريف القنيطرة بعدد من قذائف المدفعية، وجددت توغلها بريف المحافظة عند مفرق أم باطنة في ريف القنيطرة الشمالي حيث توغّلت ثلاث آليات عسكرية.


الجمعة 28 نوفمبر 2025 | 7 جمادى الثاني 1447
