عز الدين سعيدان: "120 الف شهادة مزورة في تونس تكلف الدولة 4 مليار دينار"

كشف الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان ان عدد الشهائد المزورة في تونس تبلغ حوالي 120 الف شهادة.
واضاف في حوار عبر امواج اذاعة " شمس اف ام" هذه الشهائد والملفات المزورة تكلف الدولة التونسية ما بين 3 و4 مليار دينار".
وتابع " اليوم مهندسون ومعلمون واساتذة وحتى اطباء يباشرون اعمالهم بشهائد مزورة".
واضاف في حوار عبر امواج اذاعة " شمس اف ام" هذه الشهائد والملفات المزورة تكلف الدولة التونسية ما بين 3 و4 مليار دينار".
وتابع " اليوم مهندسون ومعلمون واساتذة وحتى اطباء يباشرون اعمالهم بشهائد مزورة".
1 مليار د= 1000 مليون د
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