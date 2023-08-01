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عز الدين سعيدان: "120 الف شهادة مزورة في تونس تكلف الدولة 4 مليار دينار"

Publié le Mardi 01 Août 2023 - 12:06 قراءة: 0 د, 22 ث
      
كشف الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان ان عدد الشهائد المزورة في تونس تبلغ حوالي 120 الف شهادة.
واضاف في حوار عبر امواج اذاعة " شمس اف ام" هذه الشهائد والملفات المزورة تكلف الدولة التونسية ما بين 3 و4 مليار دينار".
وتابع " اليوم مهندسون ومعلمون واساتذة وحتى اطباء يباشرون اعمالهم بشهائد مزورة".

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1 مليار د= 1000 مليون د


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