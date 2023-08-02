Babnet

القيروان: وفاة شقيقين اختناقا داخل بئر.. والنيابة تُحقّق

Publié le Mercredi 02 Août 2023 - 09:18 قراءة: 0 د, 39 ث
      
أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالقيروان بفتح بحث تحقيقي للكشف عن ملابسات وفاة شقيقين اختناقا داخل بئر عميقة بجهة السبيخة عشيّة أمس الثلاثاء 1 أوت 2023.

ووفق اذاعة موزاييك تفيد الأبحاث الأولية أن الشقيقين وهما في بداية العقد الثالث من العمر نزلا إلى البئر بغاية الصيانة تزامنا مع شحّ المياه بالجهة غير أنهما تعرّضا للاختناق وعجزا عن الصعود فلحق بهما أحد أقاربهما في محاولة لإنقاذهما غير أنه تعرض للاختناق بدوره، ليتولى أعوان الحماية المدنية إخراج جثتي الشقيقين اللذين توفيا على عين المكان في حين تم نقل قريبهما الى المستشفى للعلاج.

...

وتولى ممثل النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالقيروان معاينة جثتي الشقيقين قبل أن يأذن بإيداعهما على ذمّة الطبيب الشرعي لتقديم تقرير مفصّل حول الأسباب العلمية لوفاتهما.


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 270877


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
الأربعاء 02 أوت 2023 | 15 محرم 1445
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:06
19:27
16:13
12:33
05:25
03:45
الرطــوبة:
% 58
Babnet
Babnet33°
30° Babnet
الــرياح:
3.09 كم/س
Babnet
Babnet25°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
33°-25
37°-27
34°-25
30°-25
32°-24
  • Avoirs en devises
    23180,7

  • (1 août)
  • Jours d'importation
    101
  •              1 € = 3,38425 DT        1$ =3,07622 DT
  • Solde Compte du Trésor   (1 août)   891,2 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

*-*

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*