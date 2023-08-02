القيروان: وفاة شقيقين اختناقا داخل بئر.. والنيابة تُحقّق

أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالقيروان بفتح بحث تحقيقي للكشف عن ملابسات وفاة شقيقين اختناقا داخل بئر عميقة بجهة السبيخة عشيّة أمس الثلاثاء 1 أوت 2023.



ووفق اذاعة موزاييك تفيد الأبحاث الأولية أن الشقيقين وهما في بداية العقد الثالث من العمر نزلا إلى البئر بغاية الصيانة تزامنا مع شحّ المياه بالجهة غير أنهما تعرّضا للاختناق وعجزا عن الصعود فلحق بهما أحد أقاربهما في محاولة لإنقاذهما غير أنه تعرض للاختناق بدوره، ليتولى أعوان الحماية المدنية إخراج جثتي الشقيقين اللذين توفيا على عين المكان في حين تم نقل قريبهما الى المستشفى للعلاج.





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