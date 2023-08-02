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الأمم المتحدة تجدد الدعوة لحماية اللاجئين والمهاجرين على الحدود التونسية

Publié le Mercredi 02 Août 2023 - 08:33 قراءة: 0 د, 47 ث
      
أعربت الأمم المتحدة عن قلقها البالغ إزاء طرد المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء من تونس إلى الحدود مع ليبيا والجزائر.

وخلال المؤتمر الصحفي اليومي في نيويورك، يوم أمس الثلاثاء ، أكد نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة، فرحان حق، أن العديد من العالقين على الحدود التونسية-الليبية لقوا حتفهم، كما أشار إلى تقارير تفيد بأن مئات الأشخاص هناك، بمن فيهم النساء الحوامل والأطفال، يكابدون ظروفا قاسية للغاية، فيما تقل فرص حصولهم على الطعام والماء.

...

وكرر حق الدعوة التي وجهتها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة الأسبوع الماضي من أجل وقف عمليات الطرد على الفور، ونقل أولئك الذين تقطعت بهم السبل على الحدود، بشكل عاجل، إلى مواقع آمنة، حيث يمكن حمايتهم وحتى يتسنى لهم الحصول على المياه الكافية والغذاء والمأوى والرعاية الطبية.

وأضاف نائب المتحدث: "نؤكد مجدداً أنه يجب حماية جميع المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء ومعاملتهم بكرامة، مع الاحترام الكامل لحقوقهم الإنسانية بغض النظر عن وضعهم ووفقاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان وقانون اللاجئين".


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