زياد الهاني: تم استنطاقي في ملف يعود للستينات عندما كان عمري 3 سنوات

قال الإعلامي زياد الهاني في مداخلة عبر أمواج إذاعة " اي اف ام" ان مقاضاته مهزلة ومأساة حقيقية.وأضاف الهاني الذي كان عضو بلدي في بلدية قرطاج " القضية تتعلق بمسالة معاوضة تعود لسنة 1967 تم تسويتها في سنة 2008 " متابعا " الملف بدا وعمري 3 سنوات".وتابع " لا اعرف سبب إدراجي في هذا الملف القديم الذي تم تسويته في 2008" وقال أن حشره في الملف كان بسبب وشاية قامت بها امرأة... ناشطة تقدمت بعريضة لوكيل الجمهورية وزعمت أنه أعطى فيلا بقرطاج لصديقه دون مقابل...