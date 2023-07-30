وزير الداخلية: 80 ألف مهاجر إفريقي موجودون في تونس بينهم 17 ألف بصفاقس

كشف وزير الداخلية، كمال الفقي، أن عدد المهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء الموجودون في تونس يبلغ 80 ألف.
وأوضح وزير الداخلية، في حوار مع قناة الحدث، أن 17 ألفا مهاجر من إفريقيا جنوب الصحراء موجودين في مدينة صفاقس.
وأوضح وزير الداخلية، في حوار مع قناة الحدث، أن 17 ألفا مهاجر من إفريقيا جنوب الصحراء موجودين في مدينة صفاقس.
1057 مهاجراً إفريقياً غادروا تونس طوعاً والسلطات منعت نحو 2200 آخرين من دخول البلاد
وأكد وزير الداخلية أن 1057 مهاجرا إفريقيا غير نظامي غادروا تونس طوعا نحو بلدانهم، فيما منعت السلطات نحو 2200 مهاجر من دخول البلاد عبر المعابر الحدودية خلال النصف الأول من 2023.
وبين الوزير، أن السلطات التونسية أنقذت أكثر من 15 ألف مهاجر غير نظامي قبالة سواحل البلاد، معظمهم من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء خلال الفترة الممتدة من جانفي إلى 29 جويلية الجاري.
كما أفاد الفقي بـانتشال "نحو 900 جثة مهاجر غير نظامي أغلبهم من جنوب الصحراء، خلال الفترة ذاتها".
ونفى وزير الداخلية ما يروج من معطيات عن تعرض المهاجرين الأفارقة للاعتداء.
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