وزير الداخلية: 80 ألف مهاجر إفريقي موجودون في تونس بينهم 17 ألف بصفاقس

كشف وزير الداخلية، كمال الفقي، أن عدد المهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء الموجودون في تونس يبلغ 80 ألف.



وأوضح وزير الداخلية، في حوار مع قناة الحدث، أن 17 ألفا مهاجر من إفريقيا جنوب الصحراء موجودين في مدينة صفاقس.





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