Babnet

وزير الداخلية: 80 ألف مهاجر إفريقي موجودون في تونس بينهم 17 ألف بصفاقس

Publié le Dimanche 30 Juillet 2023 - 18:16 قراءة: 0 د, 47 ث
      
كشف وزير الداخلية، كمال الفقي، أن عدد المهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء الموجودون في تونس يبلغ 80 ألف.

وأوضح وزير الداخلية، في حوار مع قناة الحدث، أن 17 ألفا مهاجر من إفريقيا جنوب الصحراء موجودين في مدينة صفاقس.

...

1057 مهاجراً إفريقياً غادروا تونس طوعاً والسلطات منعت نحو 2200 آخرين من دخول البلاد
وأكد وزير الداخلية أن 1057 مهاجرا إفريقيا غير نظامي غادروا تونس طوعا نحو بلدانهم، فيما منعت السلطات نحو 2200 مهاجر من دخول البلاد عبر المعابر الحدودية خلال النصف الأول من 2023.

وبين الوزير، أن السلطات التونسية أنقذت أكثر من 15 ألف مهاجر غير نظامي قبالة سواحل البلاد، معظمهم من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء خلال الفترة الممتدة من جانفي إلى 29 جويلية الجاري.

كما أفاد الفقي بـانتشال "نحو 900 جثة مهاجر غير نظامي أغلبهم من جنوب الصحراء، خلال الفترة ذاتها".

ونفى وزير الداخلية ما يروج من معطيات عن تعرض المهاجرين الأفارقة للاعتداء.


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 270747


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
الأحد 30 جويلية 2023 | 12 محرم 1445
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:10
19:30
16:14
12:33
05:23
03:41
الرطــوبة:
% 70
Babnet
Babnet34°
29° Babnet
الــرياح:
3.6 كم/س
Babnet
Babnet27°
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
34°-27
35°-26
35°-25
35°-25
37°-26
  • Avoirs en devises
    23385,6

  • (28 juil)
  • Jours d'importation
    102
  •              1 € = 3,39196 DT        1$ =3,05270 DT
  • Solde Compte du Trésor   (28 juil)   524,5 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

*-*

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*