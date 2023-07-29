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المصادقة على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض بين تونس والسعودية

Publié le Samedi 29 Juillet 2023 - 13:13 قراءة: 0 د, 11 ث
      
صادق البرلمان على مشروع قانون عدد 022 / 2023 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 20 جويلية 2023 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة المملكة العربية السعودية لتمويل ميزانية الدولة بـــرمته بـ116 نعم 03 إحتفاظ و01 رفض.


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