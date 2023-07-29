المصادقة على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض بين تونس والسعودية

صادق البرلمان على مشروع قانون عدد 022 / 2023 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 20 جويلية 2023 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة المملكة العربية السعودية لتمويل ميزانية الدولة بـــرمته بـ116 نعم 03 إحتفاظ و01 رفض.