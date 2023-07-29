صادق البرلمان على مشروع قانون عدد 022 / 2023 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 20 جويلية 2023 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة المملكة العربية السعودية لتمويل ميزانية الدولة بـــرمته بـ116 نعم 03 إحتفاظ و01 رفض.
المصادقة على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض بين تونس والسعودية
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السبت 29 جويلية 2023 | 11 محرم 1445
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