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من بين ضحاياه فتاة شوه لها وجهها واخرى طعنها : محاصرة مجرم خطير نفذ 20 براكاج في الملاسين !!

Publié le Vendredi 28 Juillet 2023 - 08:47 قراءة: 0 د, 29 ث
      
اطاح اول أمس اعوان فرقة الشرطة العدلية بالملاسين بمجرم مصنف خطير يبلغ من العمر 24 سنة محل 20 منشور تفتيش لفائدة هياكل أمنية وقضائية من اجل تورطه في قضايا سلب واعتداء بالعنف بواسطة الة حادة.

وكشفت الابحاث معه انه كان يترصد المارة بجهة الملاسين وخاصة الفتيات والقصر ثم يهددهم بسكين ويفتك منهم اموالهم وهواتفهم الجوالة.

...

واعترف المتهم بطعن فتاة لما منعته من افتكاك حقيبتها اليدوية كما طعن فتاة أخرى على مستوى وجهها مما تسبب في تشويهه ورتق 17 غرزة.


بعرضه على بقية المتضررين تعرفوا عليه منذ الوهلة الاولى فتم الاحتفاظ به وتحرير محضر بحث في الغرض.


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