جعيدان: الدورة النيابية شارفت على النهاية ولم نَلتَقِ رئيسة الحكومة وأقترح تقديم روزنامة تشريعية تشاركية

قال مساعد رئيس مجلس النواب مكلف بالاصلاحات الكبرى، رياض جعيدان، اليوم الإثنين 24 جويلية 2023، إنّ "الدورة النيابية شارفت على النهاية ولم نَلتَقِ الحكومة".



وانتقد رياض جعيدان، خلال حواره في ماتينال اذاعة شمس، الحكومة لعدم تقديم مشاريع قوانين عدل بعض المشاريع المتعلقة بإحداث الوكالة الصحية وأخرى تهم الثقافة والقروض.





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