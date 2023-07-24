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جعيدان: الدورة النيابية شارفت على النهاية ولم نَلتَقِ رئيسة الحكومة وأقترح تقديم روزنامة تشريعية تشاركية

Publié le Lundi 24 Juillet 2023 - 10:05 قراءة: 0 د, 48 ث
      
قال مساعد رئيس مجلس النواب مكلف بالاصلاحات الكبرى، رياض جعيدان، اليوم الإثنين 24 جويلية 2023، إنّ "الدورة النيابية شارفت على النهاية ولم نَلتَقِ الحكومة".

وانتقد رياض جعيدان، خلال حواره في ماتينال اذاعة شمس، الحكومة لعدم تقديم مشاريع قوانين عدل بعض المشاريع المتعلقة بإحداث الوكالة الصحية وأخرى تهم الثقافة والقروض.

...

وشدد جعيدان على أنه كان ينتظر من الحكومة تقديم عديد مشاريع القوانين المتعلقة خاصة بالاقتصاد على غرار قوانين الصرف ومجلة الصرف.

ولفت إلى أن عديد النواب بصدد تقديم بعض المقترحات لكن الأولى ان تقدم الحكومة مشاريع قوانين خاصة وأن لها فرق قانونية وموظفين مختصين في صياغة القوانين والنواب ليست لهم نفس إمكانيات السلطة التنفيذية.

وأوضح جعيدان أنهم طالبوا في مكتب المجلس من رئيس البرلمان ابراهيم بودربالة للاتصال برئيسة الحكومة من أجل عقد اجتماع معها.

وأكد مساعد رئيس مجلس النواب مكلف بالاصلاحات الكبرى، أنه اقترح تقديم روزنامة تشريعية تشاركية بهدف تحديد استراتيجية تشريعية التي سيعملون عليها خلال الفترة المقبلة.


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