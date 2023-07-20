القصرين: قوات من الحرس الوطني تساعد مهاجرة من جنوب الصحراء جاءها المخاض في الجبل

تفطنت قوات من منطقة الحرس الوطني بفريانة إقليم القصرين بالمنطقة الغابية بجبل درناية بوشبكة، إلى وجود مهاجرة من افريقيا جنوب الصحراء بحالة مخاض انجبت مولودة من جنس الاناث.

ووفق بيان من الادارة العامة للحرس الوطني تولى اعوان الحرس الوطني تقديم المساعدة إلى حين قدوم سيارة اسعاف تابعة لفرقة الحماية المدنية بفريانة والتي تولت نقل الأم والمولودة إلى المستشفى المحلي بفريانة ومنه إلى القصرين لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

