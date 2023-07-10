مسؤول بوكالة حماية الشريط الساحلي ببنزرت: الشاطئ العمومي حق كل مواطن

أكد حاتم المطوسي رئيس الفرع الجهوي لوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي ببنزرت في برنامج ''أحلى صباح'' على اذاعة موزاييك اليوم الاثنين 10 جويلية 2023 أن حملة التصدي للانتصاب الفوضوي بالشواطئ لم تنطلق بـ'كوكو بيتش' بل هي مجموعة حملات انطلقت منذ فترة وشملت العديد من الشواطئ.



ولفت المطوسي إلى أن هذه الحملات متواصلة خاصة أن كل مواطن له حق في التمتع بالشاطئ العمومي.





14 مخالفة في 'كوكو بيتش'

وأوضح أن الانتصاب الفوضوي يرتفع خلال الفترة الصيفية التي تتزامن مع موسم الاصطياف، متابعا '' الإشغال الوقتي للملك العمومي يخضع لتراخيص والحملة انطلقت في مجموعة شواطئ على غرار منطقة رفراف وبنزرت الشمالية وشاطئ سيدي سالم الصخور، ولنا دوريات متعددة تعمل طيلة الموسم الصيفي..'وأكد حاتم المطوسي تسجيل 14 محضر مخالفة في شاطئ ''كوكو بيتش'' وفيها إزالات فورية.. ''وكل من لا يملك تراخيص سنطبق عليه القانون ..''، وفق تعبيره.كما أضاف '' نحن كسلطات إدارية لن نطبق القانون على طرف دون غيره.. وكل مواطن يحق له التمتع بالشواطئ للملك العمومي ..''وكانت الحملة الجهوية المشتركة التي نفذتها المصالح الرقابية على طول الشريط الساحلي ب"شاطئ كوكو" بمعتمدية اوتيك من ولاية بنزرت، افضت الى الازالة الفورية لعدد هام من الواقيات الشمسية بانواعها الحديدية والقشية والخشبية والبيوت الخشبية وتوابعها، التي تم تركيزها من قبل أصحابها على الشاطئ، بطريقة فوضوية في تعد صارخ على القانون وحقوق المصطافين من عموم المواطنين، بحسب ما افاد به معتمد المنطقة رامي معمري صحفي "وات".وبين المصدر ذاته ان الحملة انتظمت بمشاركة مصالح المعتمدية والحرس البحري والامن العمومي والحرس البلدي ووحدة الاستطلاع و الدعم العملياتي البحري،علاوة على مصالح الادارة الجهوية للتجارة والادارة الجهوية للصحة، ووكالة الشريط الساحلي وبلدية المكان، وهي تندرج في اعمال اللجنة الجهوية المشتركة لمراقبة الانتصاب على الشواطئ .كما تم خلال ذات الحملة تحرير جملة من محاضر المخالفات التجارية والصحية وحجز للاتلاف كميات من المواد الاستهلاكية ومنها تحرير 15 محضرا اقتصاديا، و15 محاضر تنابيه صحية، و6 مخالفات صحية، وحجز اعداد هامة من النرجيلة وكميات من المعسل وغيرها من المواد.يشار الى ان حملات المراقبة الميدانية لمختلف شواطئ الولاية ستتواصل الى غاية نهاية الموسم الصيفي، في اطار التصدي لكل الخروقات، وقد سبقت الحملة الرقابية لنهار اليوم بشاطئ "كوكو" سبقتها حملات جهوية مشددة بكل من شواطئ رفراف وسيدي سالم والصخور وهي متواصلة وذلك في اطار الاستراتيجية الجهوية التي اقرتها مصالح الولاية خلال الاجتماع الدوري للجنة الجهوية لتنظيم النجدة لمقاومة كل اشكال التعدي على الملك العمومي بانواعه ولاسيما الاستغلال المؤقت للشواطئ دون وجه حق قانوني