تظاهرة الأيام المفتوحة بإقامة بستان: اكتشف ملاذك الهادئ بالقرب من شاطئ الحمامات

بلاغ صحفي -
● من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 6 مساءً
● بالمنطقة السياحية في الحمامات الجنوبية، أمام فندق ريجنسي.
لمعرفة المزيد اضغط هنا .
إلى جانب قربها من أجمل الشواطئ التونسية، تتميز إقامة بستان بمجموعة من المرافق الفاخرة التي تشمل مسبح للكبار ومسبح للأطفال، أنظمة المنزل الذكي، وأكثر من ذلك بكثير لحياة هادئة ولحظات لا تُنسى.
فريقنا التجاري في انتظاركم، لمساعدتكم في إختيار شقة أحلامكم وحجزها.
هدايا و مفاجآت عديدة في انتظاركم فكونوا في الموعد !
قوموا بتأكيد حضوركم من خلال استكمال استمارة التسجيل المتاحة بالضغط هنا .
للمزيد من المعلومات:
الهاتف: (216) 70 258 800
وتساب 93 213 300: (216)
البريد الإلكتروني: info@bousten.com
موقع الواب : www.bousten.com
سواء كنت تبحث عن مكان إقامة دائمة أو عطلة أو استثمار عقاري، فإن إقامة بستان تقدم لك مجموعة متنوعة من الشقق بمساحات متنوعة من S + 1 إلى S + 3, تتميز جميعها بهندستها الخاصة ولمساتها العصرية التي تعكس الذوق الرفيع والفخامة.
فاغتنموا هذه الفرصة المميزة وشاركوا في تظاهرة الأيام المفتوحة بإقامة بستان:
● يومي السبت 15 جويلية والأحد 16 جويلية 2023
فاغتنموا هذه الفرصة المميزة وشاركوا في تظاهرة الأيام المفتوحة بإقامة بستان:
● يومي السبت 15 جويلية والأحد 16 جويلية 2023
● من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 6 مساءً
● بالمنطقة السياحية في الحمامات الجنوبية، أمام فندق ريجنسي.
لمعرفة المزيد اضغط هنا .
إلى جانب قربها من أجمل الشواطئ التونسية، تتميز إقامة بستان بمجموعة من المرافق الفاخرة التي تشمل مسبح للكبار ومسبح للأطفال، أنظمة المنزل الذكي، وأكثر من ذلك بكثير لحياة هادئة ولحظات لا تُنسى.
فريقنا التجاري في انتظاركم، لمساعدتكم في إختيار شقة أحلامكم وحجزها.
هدايا و مفاجآت عديدة في انتظاركم فكونوا في الموعد !
قوموا بتأكيد حضوركم من خلال استكمال استمارة التسجيل المتاحة بالضغط هنا .
للمزيد من المعلومات:
الهاتف: (216) 70 258 800
وتساب 93 213 300: (216)
البريد الإلكتروني: info@bousten.com
موقع الواب : www.bousten.com
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