تظاهرة الأيام المفتوحة بإقامة بستان: اكتشف ملاذك الهادئ بالقرب من شاطئ الحمامات

بلاغ صحفي -

سواء كنت تبحث عن مكان إقامة دائمة أو عطلة أو استثمار عقاري، فإن إقامة بستان تقدم لك مجموعة متنوعة من الشقق بمساحات متنوعة من S + 1 إلى S + 3, تتميز جميعها بهندستها الخاصة ولمساتها العصرية التي تعكس الذوق الرفيع والفخامة.



فاغتنموا هذه الفرصة المميزة وشاركوا في تظاهرة الأيام المفتوحة بإقامة بستان:

● يومي السبت 15 جويلية والأحد 16 جويلية 2023



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