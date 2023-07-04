هيئة الدفاع في قضية التآمر: 'سماع جوهر بن مبارك في شكاية قدمها فاروق بوعسكر'

استمعت يوم الإثنين 03 جويلية 2023 الفرقة المركزيّة للحرس الوطني ببن عروس، للموقوف في قضية التآمر على أمن الدولة جوهر بن مبارك وذلك بسجن إيقافه بالمرناقيّة بحضور أعضاء من هيئة الدفاع عن الموقوفين في القضية المذكورة.
وأفادت هيئة الدفاع في بيان مساء أمس، أن الإستماع لجوهر بن مبارك يدخل في إطار شكاية كان قد قدّمها رئيس الهيئة العليا المستقلّة للإنتخابات فاروق بوعسكر بداية العام الحالي.
وأفادت هيئة الدفاع في بيان مساء أمس، أن الإستماع لجوهر بن مبارك يدخل في إطار شكاية كان قد قدّمها رئيس الهيئة العليا المستقلّة للإنتخابات فاروق بوعسكر بداية العام الحالي.
وتعلقت الشكاية بتصريح إعلامي سابق لجوهر بن مبارك حول موقفه الرّافض للإنتخابات التشريعيّة الأخيرة.
وبينت هيئة الدفاع أن شكاية بوعسكر تأسّست على المرسوم 54 والمرسوم 115 وعلى الفصول من 245 إلى 248 من المجلّة الجزائيّة وكل ذلك صبرة واحدة، حسب نص البيان الذي نشرته المحامية إسلام حمزة.
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