هيئة الدفاع في قضية التآمر: 'سماع جوهر بن مبارك في شكاية قدمها فاروق بوعسكر'

استمعت يوم الإثنين 03 جويلية 2023 الفرقة المركزيّة للحرس الوطني ببن عروس، للموقوف في قضية التآمر على أمن الدولة جوهر بن مبارك وذلك بسجن إيقافه بالمرناقيّة بحضور أعضاء من هيئة الدفاع عن الموقوفين في القضية المذكورة.



وأفادت هيئة الدفاع في بيان مساء أمس، أن الإستماع لجوهر بن مبارك يدخل في إطار شكاية كان قد قدّمها رئيس الهيئة العليا المستقلّة للإنتخابات فاروق بوعسكر بداية العام الحالي.





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