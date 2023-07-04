Babnet

هيئة الدفاع في قضية التآمر: 'سماع جوهر بن مبارك في شكاية قدمها فاروق بوعسكر'

Publié le Mardi 04 Juillet 2023 - 06:47 قراءة: 0 د, 37 ث
      
استمعت يوم الإثنين 03 جويلية 2023 الفرقة المركزيّة للحرس الوطني ببن عروس، للموقوف في قضية التآمر على أمن الدولة جوهر بن مبارك وذلك بسجن إيقافه بالمرناقيّة بحضور أعضاء من هيئة الدفاع عن الموقوفين في القضية المذكورة.

وأفادت هيئة الدفاع في بيان مساء أمس، أن الإستماع لجوهر بن مبارك يدخل في إطار شكاية كان قد قدّمها رئيس الهيئة العليا المستقلّة للإنتخابات فاروق بوعسكر بداية العام الحالي.

...

وتعلقت الشكاية بتصريح إعلامي سابق لجوهر بن مبارك حول موقفه الرّافض للإنتخابات التشريعيّة الأخيرة.

وبينت هيئة الدفاع أن شكاية بوعسكر تأسّست على المرسوم 54 والمرسوم 115 وعلى الفصول من 245 إلى 248 من المجلّة الجزائيّة وكل ذلك صبرة واحدة، حسب نص البيان الذي نشرته المحامية إسلام حمزة.


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 269236


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
الثلاثاء 04 جويلية 2023 | 16 ذو الحجة 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:32 19:44 16:14 12:31 05:05 03:14
Babnet
25°
 Babnet33° Babnet % 65 :الرطــوبة
تونــس Babnet23°
2.06 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
33°-2333°-2438°-2543°-2841°-28
  • Avoirs en devises
    22819,9

  • (3 juil)
  • Jours d'importation
    98
  •              1 € = 3,36867 DT        1$ =3,10478 DT
  • Solde Compte du Trésor   (3 juil)   277,2 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

*-*

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*