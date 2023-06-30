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كرة الطاولة : المنتخب الوطني يطير الى أغادير

Publié le Vendredi 30 Juin 2023 - 11:34 قراءة: 0 د, 28 ث
      
يخوض المنتخب الوطني التونسي لكرة الطاولة بطولة إفريقيا للشبان بمدينة أغادير المغربية والتي تدور من 2 الى 8 جويلية 2023
ويتركب الوفد الرياضي التونسي من اللاعبين واللاعبات

وسيم الصيد - يوسف العيدلي - أمير الصيد - أنس المشرقي - خليل سطا - حبيب عامر - عزيز الجربي - بلقيس السويسي - ٱلاء السعيدي - مريم براهيمي - نور الإيمان براهيمي - ملكة الرياحي - سلمى بوحجر - مريم الحمروني.
...


بالإضافة الى الإطار الفني المتكون من المدير الفني الوطني غازي بالكاهية والمدربين الوطنيين مختار بوعزيز وقدارة حمام.
ويرافق الوفد الحكمان الدوليان انيس البجاوي وسلمى بهلول.


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