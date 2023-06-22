هذا ما قررته الدائرة الجنائية في حق دريد بوعوينة

نظرت صباح اليوم الخميس 22 جوان 2023 هيئة الدائرة الجنائية الأولى المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، في ملف قضية غسيل أموال شملت الأبحاث فيها دريد بوعوينة ابن شقيقة الرئيس الراحل بن علي ، ولم يتم جلب المتهم الموقوف في غير هذه القضية جلسة المحاكمة وقد قررت المحكمة تأجيل القضية لجلسة 16 اكتوبر .



يذكر أن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، أصدر يوم 21 فيفري الماضي بطاقة إيداع بالسجن في حقّ دريد بوعوينة على خلفية اتهامه في قضية حق عام.





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ويستفاد من الأبحاث المجراة أنّ أعوان فرقة الشرطة العدلية بحدائق قرطاج، تمكنّوا من إلقاء القبض على دريد بوعوينة استنادا إلى صدور مناشير تفتيش في حقّه لفائدة المحكمة الابتدائية بتونس، وبإحالته على أنظار النيابة العمومية أحالته مباشرة على أنظار قاضي التحقيق الذي تولى إصدار بطاقة ايداع بالسجن في حقّه في انتظار استكمال التحقيقات معه حول ما نسب إليه.