الإبقاء على إسلام حمزة بحالة سراح في قضية رفعتها هيئة السجون والإصلاح

قرر قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بتونس الابقاء على المحامية اسلام حمزة ، بحالة سراح وذلك على ذمة القضية التي رفعتها ضدها الهيئة العامة للسجون والاصلاح.



وجدير بالتذكير بأن الشكاية تم رفعها على اثر تصريح أدلت به اسلام حمزة بصفتها عضوا بفريق الدفاع عن المتهمين في قضية التآمر على أمن الدولة ووصفت في فحواها سيارة نقلهم من السجن ب" سيارة التعذيب" .





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المصدر موزاييك