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تعطل رحلتين للخطوط السعودية بين تونس وجدة

Publié le Mardi 20 Juin 2023 - 21:31 قراءة: 0 د, 24 ث
      
تمّ إيواء مسافرين تونسيين في نزلين بضاحية قمرت بعد إلغاء رحلة للخطوط السعودية كانت مبرمجة اليوم الثلاثاء على الساعة الحادية عشرة وأربعين دقيقة ظهرا وتأجيلها الى يوم غد الأربعاء على الساعة التاسعة صباحا.

ويشار إلى أن مسافرين تونسيين كانوا قد علقوا في مطار جدة في المملكة السعودية أمس الاثنين بعد قضائهم ساعات طويلة في المطار بسبب إلغاء رحلة للناقلة السعودية ليتم إثر ذلك نقلهم إلى أحد نزل جدة، حيث يقيمون إلى الآن في انتظار أن تتّضح الرؤية حول موعد عودتهم لتونس.

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