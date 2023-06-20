مندوب حماية الطفولة يتفاعل مع مقطع فيديو يتضمن ومضة ترويجية تتضمّن مشاهد لطفل وطفلة يقيمان موكب زفاف بتفاصيل وشكل لا يتناسبان مع سنّهما،..

تبعا لتداول مقطع فيديو عبر شبكات التواصل الاجتماعي يتضمن ومضة ترويجية لإحدى محلاّت كراء ملابس الأطفال بولاية صفاقس تتضمّن مشاهد لطفل وطفلة في حدود السادسة من العمر يرتديان بدلة عريس وفستان عروس ويقيمان موكب زفاف بتفاصيل وشكل لا يتناسبان مع سنّهما، تولّى مكتب مندوب حماية الطفولة التعهّد الفوريّ بالإشعار وإحالته إلى وكيل الجمهوريّة بالمحكمة الابتدائيّة بصفاقس2 من أجل فتح بحث جزائي في الغرض ضدّ كلّ من سيكشف عنه البحث..



وتؤكد وزار الأسرة في بلاغ بأنّ ما تمّ نشره يعدّ جريمة استغلال اقتصاديّ للطفل وانتهاكا لحرمة معطياته الشخصيّة وتعدٍّ صارخ على حقوق الطفل ومصلحته الفضلى.





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كما تذكّر الوزارة بأهميّة الامتناع عن استغلال ونشر صور الأطفال وبضرورة الالتزام بواجب الإشعار عن كلّ حالات وأشكال التهديد والاستغلال الموجهّة ضدّ الأطفال من خلال الاتصال بمكاتب مندوبي حماية الطفولة بمختلف ولايات الجمهوريّة أو الخط الأخضر المجاني 1809 أو عبر المنصة الرقميّة لحماية الطفولة www.dpe.tn