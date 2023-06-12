عبد الله العبيدي: 'الخلاف بين رُكني السلطة بدا واضحا في اجتماع الوفد الأوروبي'

قال الدبلوماسي الأسبق عبد الله العبيدي، إن تغيّب رئيسة الحكومة، نجلاء بودن و وزيرة المالية، سهام نمصية، عن اجتماع الوفد الأوروبي يؤشر على وجود خلاف بين ركني السلطة في تونس (رئاستي الجمهورية والحكومة).



وأضاف في مداخلة له اليوم على "الجوهرة أف أم"، أن الطرف الأوروبي قد فهم من ذلك أن جميع "خيوط اللعبة بيد الرئيس قيس سعيد الذي يرفض 'الإملاءات' وأكدوا على ضرورة موافقته و إمضائه على جملة من الإصلاحات".

واعتبر أنه "لم يتم الحسم في أي نقطة من خلال هذه الزيارة" و أنه حتى "المساعدات التي تعهّد بها الاتحاد الأوروبي هي طويلة المدى وتستغرق الكثير من الوقت"، وفق قوله.



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