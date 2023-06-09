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قضية الجهاز السري: بطاقة إيداع بالسجن في حق راشد الغنوشي

Publié le Vendredi 09 Juin 2023 - 18:32 قراءة: 0 د, 24 ث
      
أصدر قاضي التحقيق الأول بالمكتب الثالث بالمحكمة الابتدائية بأريانة اليوم الجمعة، 9 جوان 2023، بطاقة ايداع بالسجن في حق راشد الغنوشي وذلك على ذمة القضية التحقيقية المتعلقة بما عرف " بالجهاز السري" لحركة النهضة.

ووفق اذاعة موزاييك, وحسب المعطيات المتوفرة فان قاضي التحقيق المتعهد بالملف أرسل بطاقة إخراج إلى مصالح السجون لاستنطاق راشد الغنوشي اليوم الجمعة حول ملف " الجهاز السري" لحركة النهضة غير أن الغنوشي لم يحضر ولم يمثل أمام قاضي التحقيق الذي قرر بدوره إصدار بطاقة ايداع بالسجن في حقه.


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