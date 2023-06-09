قضية الجهاز السري: بطاقة إيداع بالسجن في حق راشد الغنوشي

أصدر قاضي التحقيق الأول بالمكتب الثالث بالمحكمة الابتدائية بأريانة اليوم الجمعة، 9 جوان 2023، بطاقة ايداع بالسجن في حق راشد الغنوشي وذلك على ذمة القضية التحقيقية المتعلقة بما عرف " بالجهاز السري" لحركة النهضة.



ووفق اذاعة موزاييك, وحسب المعطيات المتوفرة فان قاضي التحقيق المتعهد بالملف أرسل بطاقة إخراج إلى مصالح السجون لاستنطاق راشد الغنوشي اليوم الجمعة حول ملف " الجهاز السري" لحركة النهضة غير أن الغنوشي لم يحضر ولم يمثل أمام قاضي التحقيق الذي قرر بدوره إصدار بطاقة ايداع بالسجن في حقه.