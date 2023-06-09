قضية الجهاز السري: بطاقة إيداع بالسجن في حق راشد الغنوشي

أصدر قاضي التحقيق الأول بالمكتب الثالث بالمحكمة الابتدائية بأريانة اليوم الجمعة، 9 جوان 2023، بطاقة ايداع بالسجن في حق راشد الغنوشي وذلك على ذمة القضية التحقيقية المتعلقة بما عرف " بالجهاز السري" لحركة النهضة.
ووفق اذاعة موزاييك, وحسب المعطيات المتوفرة فان قاضي التحقيق المتعهد بالملف أرسل بطاقة إخراج إلى مصالح السجون لاستنطاق راشد الغنوشي اليوم الجمعة حول ملف " الجهاز السري" لحركة النهضة غير أن الغنوشي لم يحضر ولم يمثل أمام قاضي التحقيق الذي قرر بدوره إصدار بطاقة ايداع بالسجن في حقه.
ووفق اذاعة موزاييك, وحسب المعطيات المتوفرة فان قاضي التحقيق المتعهد بالملف أرسل بطاقة إخراج إلى مصالح السجون لاستنطاق راشد الغنوشي اليوم الجمعة حول ملف " الجهاز السري" لحركة النهضة غير أن الغنوشي لم يحضر ولم يمثل أمام قاضي التحقيق الذي قرر بدوره إصدار بطاقة ايداع بالسجن في حقه.
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