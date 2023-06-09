محكمة الاستئناف تؤجل النظر في قضية عمر العبيدي

قررت الدائرة الجناحية 17 لدى محكمة الاستئناف بتونس تأخير النظر في القضية المتعلقة بوفاة محب النادي الافريقي عمر العبيدي إلى جلسة يوم 22 سبتمبر القادم مع تخصيصها لمرافعات المحامين.



كما قررت الدائرة المتعهدة تنفيذ جملة من الأحكام التحضيرية على غرار التحرير على الطبيب الشرعي وسماع بعض الشهود وذلك خلال شهر جويلية القادم.





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وتجدر الاشارة الى أن الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس كانت قضت بسجن ثلاثة عشر أمنيا مدة عامين اثنين في حق كل واحد منهم من أجل القتل غير العمد وعدم الانجاد المحظور كما قضت بعدم سماع الدعوى في حق أمنيين اثنين آخرين.



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