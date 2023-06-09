فرص مزيد تعزيز التعاون الإقتصادي ، محور لقاء وزير الإقتصاد بسفير فرنسا فى تونس

إلتقى وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيّد بعد ظهر الخميس 08 جوان 2023 بسفير فرنسا بتونس André Parant.

ووفق بلاغ للوزارة , كانت المقابلة مناسبة تطرق خلالها الجانبان إلى مختلف أوجه التعاون الإقتصادي بين البلدين الصديقين خاصة على مستوي التعاون المالي و الإستثمار والشراكة الي جانب برامج العمل للفترة القادمة.



و أكد سمير سعيّد في هذا الإطار على تميز العلاقات الثنائية و على حرص الحكومة التونسية لمزيد تعزيزها و توطيدها ترسيخا للشراكة الإستراتيجية القائمة خاصة فى هذه المرحلة التى تواجه تونس فيها جملة من التحديات الإقتصادية والإجتماعية .



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كما تم التعرض خلال اللقاء إلى المجالات التنموية ذات الأولوية بالنسبة للفترة القادمة والفرص التي تتوفر فيها لمزيد تعزيز التعاون الثنائي، من ذلك الإقتصاد الأخضر و مجابهة التغيرات المناخية و حماية البيئة و التطهير و رسكلة المياه المستعملة والنفايات و التمكين الإقتصادي للفئات الهشة و غيرها ، هذا إلى جانب الفرص المتاحة للمؤسسات والشركات الفرنسية لتوسيع أنشطتها نحو تونس خاصة في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية لاسيما منها قطاع البحث والتجديد التكنولوجي و الرقمنة ، بإعتبار الموارد البشرية ذات الكفاءة العالية المتوفرة في تونس وذلك في إطار الإستفادة المشتركة.

و جدد الوزير في ذات السياق ،إستعداد الوزارة و مصالحها ذات العلاقة بالإستثمار ، و بالتعاون مع الوزارات المعنية، لتوفير الدعم الضروري لتجاوز الصعوبات التي تعترض بعض المؤسسات الفرنسية المنتصبة في تونس بما يمكنها من العمل و تطوير و توسيع أنشطتها فى أفضل الظروف.

من جانبه جدد André Parant إلتزام الحكومة الفرنسية بمواصلة دعم تونس فى تنفيذ برامجها الإصلاحية و تحقيق أهدافها التنموية و إستغلال كل الفرص و الإمكانيات المتاحة لدي الجانبين لمزيد تكثيف التعاون الإقتصادي و توسيع مجالاته فى إطار المصلحة المشتركة.