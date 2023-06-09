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الديوانة تُحبط محاولة تهريب مبلغ من العملة الأجنبية بقيمة تفوق الـ450 ألف دينار

Publié le Vendredi 09 Juin 2023 - 07:47 قراءة: 0 د, 31 ث
      
تمكنت فرقة تفتيش المسافرين بالمعبر الحدودي برأس جدير من ضبط شاحنة خفيفة تحمل ترقيما تونسيا يقودها مواطن تونسي تحتوي على مبلغ هام من العملة الأجنبية وذلك أثناء القيام بإجراءات مغادرة التراب الوطني ، حيث تشكّك أعوان الديوانة في احتواء الشاحنة المذكورة على بضائع مهربة وبتفتيشها تم العثور على مخبأ مهيّأ بين جنبات عجلاتها الأمامية وهيكلها، به مبلغ ماليّ من العملة الأجنبية قدّر بـ85ألف أورو أي ما يعادل 283.5ألف دينار.
كما تم اثر التنسيق مع المصالح الأمنية العثور داخل زوجي حذاء ذي الشبهة على مبلغ إضافي من العملة الأجنبية قدّر ب50 ألف أورو.
تم تحرير محضر حجز في الغرض وقدرت القيمة الجملية للمحجوز ب450360 دينار تونسي


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