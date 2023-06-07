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ناجي جلول: 'وزارة التربية مُسيّسة وإحدى النقابات لها كل مُواصفات الحزب السياسي'

Publié le Mercredi 07 Juin 2023 - 08:51 قراءة: 0 د, 28 ث
      
قال وزير التربية الأسبق رئيس حزب الإئتلاف الوطني ناجي جلول، إن "وزارة التربية وقع تسييسها وأصبحت وزارة مُسيّسة".

وخلال استضافته في ماتينال اذاعة شمس، دعا جلول، اليوم الأربعاء 07 جوان 2023، إلى ضرورة تحييد هذه الوزارة عن الجانب السياسي.

...

وأبرز جلول، أن نقابات التعليم لها انتماء سياسي مصرحا "النقابات مسيسة وإحدى النقابات كانت حزب سياسي، ولها كل مواصفات الحزب السياسي".

ولفت جلول إلى أن الأزمة تم حصرها على مستوى وزارة التربية لأنه قطاع غير منتج ولا يتسبب في مشاكل مع منظمة الأعراف والخارج.


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