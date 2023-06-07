ناجي جلول: 'وزارة التربية مُسيّسة وإحدى النقابات لها كل مُواصفات الحزب السياسي'

قال وزير التربية الأسبق رئيس حزب الإئتلاف الوطني ناجي جلول، إن "وزارة التربية وقع تسييسها وأصبحت وزارة مُسيّسة".



وخلال استضافته في ماتينال اذاعة شمس، دعا جلول، اليوم الأربعاء 07 جوان 2023، إلى ضرورة تحييد هذه الوزارة عن الجانب السياسي.





...