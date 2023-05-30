أوضح المرصد الوطني للفلاحة، يوم الإثنين 29 ماي 2023، أنه تم تسجيل مؤشر إيجابي للإيرادات الجمليّة للسدود لشهر ماي 2023 إلى موفى يوم 28 مقارنة بمعدل الإيرادات الشهرية بحوالي 113،3 مليون متر مكعب مقابل 75،4 مليون متر مكعب، على غرار سد ملاق و سد سجنان و سد سيدي البراق التي فاقت ايراداتهم المعدل الشهري .



ويقدّر المخزون الجملي للسدود إلى حدود التاريخ ذاته بـ716،6 مليون متر مكعب من المياه مقابل 1136،5 مليون متر مكعب خلال الفترة ذاتها من 2022.





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وتتوزع نسبة امتلاء السدود إلى 36،5 بالمائة في الشمال و11،3 بالمائة في الوسط و9،2 بالمائة في الوطن القبلي.

