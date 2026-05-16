البطولة الألمانية: هاري كين يسجل ثلاثية في فوز عريض لبايرن حامل اللقب على كولن بختام الموسم

سجل هاري كين هداف ​البطولة الألمانية ثلاثية ​قادت بايرن ميونيخ حامل اللقب ‌لفوز عريض بنتيجة 5-1 على ‌ضيفه كولن في الجولة الأخيرة ‌من المسابقة اليوم السبت.ومنح كين التقدم لفريقه في الدقيقة العاشرة من تسديدة مباشرة، ثم ⁠ضاعف النتيجة بعد ثلاث دقائق من ركلة حرة. وأكمل ثلاثيته بتسديدة من مدى بعيد في الدقيقة ​69 ليرفع رصيده إلى 36 هدفا هذا الموسم.وكان سعيد الملا قد قلص الفارق لفترة وجيزة في الدقيقة 18، لكن توم بيشوف أعاد التقدم بفارق هدفين إلى صاحب الأرض بعد أربع ​دقائق. وسجل نيكولاس جاكسون الهدف الخامس لبايرن في الدقيقة 83.وأصبح هاري كين قائد ⁠منتخب إنقلترا، الذي سجل حتى الآن 98 هدفا في 94 مباراة بالبطولة الألمانية ⁠مع بايرن، أول لاعب في تاريخ "البوندسليغا" يفوز بجائزة الهداف في أول ثلاثة مواسم له في ألمانيا.وأنهى الفريق البافاري، الذي يمكنه الفوز بالثنائية إذ سيواجه شتوتغارت في ‌نهائي كأس ألمانيا الأسبوع المقبل، الموسم برصيد 89 نقطة من 34 مباراة و122 هدفا محطما الرقم القياسي ⁠السابق في المنافسة البالغ 101 هدفا والذي حققه ‌في موسم 1971-1972.واحتل بروسيا دورتموند، الذي فاز 2-صفر على مضيفه فيردر بريمن، المركز الثاني للمرة الثامنة في آخر 14 موسما، برصيد 73 نقطة، ليشارك في رابطة أبطال أوروبا إلى جانب رازن بال شبورت لايبزيغ الثالث برصيد 65 نقطة وشتوتغارت الرابع ‌وله 62 نقطة.وسيشارك هوفنهايم وباير ⁠ليفركوزن في الدوري الأوروبي، بينما حجز فرايبورغ، الذي حقق مفاجأة بتأهله لنهائي الدوري الأوروبي هذا الموسم، مكانه في دوري ‌المؤتمر بعد أن احتل المركز السابع بفوزه 4-1 على لايبزيغ.وهبط كل من سانت باولي، صاحب المركز الأخير، وهايدنهايم، وكلاهما برصيد 26 ⁠نقطة، بينما سيخوض فولفسبورغ مباراة فاصلة للهبوط مع الفريق صاحب المركز الثالث في دوري الدرجة الثانية.