عدم سماع الدعوى في حقّ الطالبيْن ضياء نصير ويوسف شلبي

قضت المحكمة الابتدائية بنابل مساء اليوم بعدم سماع الدعوى في حق الشابين ضياء نصير ويوسف شلبي الذين مثلا امام المحكمة في حالة سراح في قضية ما يعرف "بالفيديو العنائي الساخر على فايس بوك" وفق ما اكده لوكالة تونس افريقيا للانبلاء رئيس لجنة الدفاع شوقي الحلفاوي.

وكانت قضية الشابين اللذين اوقفا يوم 16 ماي على خلفية نشر اغنية ساخرة على صفحات التواصل الاجتماعي فايس بوك قد اثارت الراي العام بعد تسجيل تضامن كبير على صفحات التواصل الاجتماعي ورفض لايداعهما السجن من اجل اغنية هزلية .

وتجند عدد من الحقوقيين والمحامون للدفاع عن الطالبين خاصة وان ايقافهما تزامن مع فترة اجيتياز الامتحانات الجامعية فضلا عن تصنيفهم للقضية ضمن قضايا حرية التعبير وفق بيان للفرع الجهوي للرابطة التونسة للدفاع عن حقوق الانسان وتصريحات لاعضاء لجنة الدفاع.

ووصلت القضية الى حد اثارتها من قبل رئيس الدولة الذي عبر عن رفضه لايقاف الطالبين خاصة في فترة اجتياز الامتحانات.

وكان رئيس لجنة الدفاع ورئيس الفرع الجهوي للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان قد صرح ل/وات/ بعد ايقاف الشابين ان لجنة الدفاع فوجئت بقرار ايداع الشابين بالسجن ثم اطلاق سراحهما بعد قبلول مطلب الدفاع في اليوم الثاني بعد ايقافهما " لا يمكن الحديث عن وجود جريمة وانما هي مجرد اغنية هزلية لمجموعة من الشباب على صفحات التواصل الاجتماعي".



