المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسّط تثمّن قرار رفع حجب الأعداد وتدعو لتجريم اتخاذ التلاميذ رهائن وتنظيم ندوة وطنية حول التعليم العمومي

بلاغ صحفي - تلقّت "المنظّمة الدولية لحماية أطفال المتوسّط" بارتياح قرار الجامعة العامة للتعليم الثانوي الافراج عن أعداد التلاميذ خلال الثلاثيتين الأولى و الثانية مع الالتزام بتسليم أعداد الثلاثية الثالثة للمؤسسات التربوية.
ومن المؤكّد أن هذا القرار سيتبع بقرار مماثل تتخذه جامعة التعليم الابتدائي وهو ايذان بانتهاء أزمة الأعداد و المعدّلات التي تفجّرت منذ بداية السنة الدراسية و أضرّت كثير بالتلاميذ و الأولياء ووتّرت علاقتهم بالمربّين.
وإذ تثمّن "المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسط" التوصّل لهذا الاتفاق و الذي كان لها دور في التوصّل اليه عبر محطات نضالية كثيرة وضغط يومي لايتّسع المجال الى ذكره فإنها تعتبره جاء متأخّرا كثيرا و كان من الممكن التوصّل اليه منذ الثلاثي الأول.
وبالتالي فمن الضروري تغيير أسلوب التفاوض و تسقيفه الزمني .
كما تثمّن لجوء وزارة التربية الى استعمال صلاحياتها الإدارية و النّظر الى قضية حجب الاعداد على أنها إحلال إداري و فصله عن المسار التفاوضي النقابي.
ان "المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسط" تدعو الى:
*أخذ العبر من هذه الأزمة و العمل على عدم تكرّرها وتجريم استعمال التلاميذ وسيلة للتفاوض.
*الاسراع بسنّ قانون أساسي للأساتذة و المعلمين يفصل بين الجانب النقابي الاجتماعي و الجانب الاداري التعليمي.
*التزام وزارة التربية بتعهّداتها مع منظوريها وعدم الامضاء على ما لا تستطيع الايفاء به.
*عقد ندوة وطنية في نهاية السنة الدراسية تضم كل الفاعلين في الشأن التربوي قصد التباحث في مشاكل القطاع و تجنب تكرار سيناريو السنة الحالية.
كما تهيب "المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسط" بجميع الأطراف الحفاظ على المصلحة الفضلى للتلاميذ فهم مستقبل بلادنا فالإضرار بهم اضرار بالوطن.
ومن المؤكّد أن هذا القرار سيتبع بقرار مماثل تتخذه جامعة التعليم الابتدائي وهو ايذان بانتهاء أزمة الأعداد و المعدّلات التي تفجّرت منذ بداية السنة الدراسية و أضرّت كثير بالتلاميذ و الأولياء ووتّرت علاقتهم بالمربّين.
وإذ تثمّن "المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسط" التوصّل لهذا الاتفاق و الذي كان لها دور في التوصّل اليه عبر محطات نضالية كثيرة وضغط يومي لايتّسع المجال الى ذكره فإنها تعتبره جاء متأخّرا كثيرا و كان من الممكن التوصّل اليه منذ الثلاثي الأول.
وبالتالي فمن الضروري تغيير أسلوب التفاوض و تسقيفه الزمني .
كما تثمّن لجوء وزارة التربية الى استعمال صلاحياتها الإدارية و النّظر الى قضية حجب الاعداد على أنها إحلال إداري و فصله عن المسار التفاوضي النقابي.
ان "المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسط" تدعو الى:
*أخذ العبر من هذه الأزمة و العمل على عدم تكرّرها وتجريم استعمال التلاميذ وسيلة للتفاوض.
*الاسراع بسنّ قانون أساسي للأساتذة و المعلمين يفصل بين الجانب النقابي الاجتماعي و الجانب الاداري التعليمي.
*التزام وزارة التربية بتعهّداتها مع منظوريها وعدم الامضاء على ما لا تستطيع الايفاء به.
*عقد ندوة وطنية في نهاية السنة الدراسية تضم كل الفاعلين في الشأن التربوي قصد التباحث في مشاكل القطاع و تجنب تكرار سيناريو السنة الحالية.
كما تهيب "المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسط" بجميع الأطراف الحفاظ على المصلحة الفضلى للتلاميذ فهم مستقبل بلادنا فالإضرار بهم اضرار بالوطن.
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