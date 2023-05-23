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المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسّط تثمّن قرار رفع حجب الأعداد وتدعو لتجريم اتخاذ التلاميذ رهائن وتنظيم ندوة وطنية حول التعليم العمومي

Publié le Mardi 23 Mai 2023 - 10:17 قراءة: 1 د, 11 ث
      
بلاغ صحفي - تلقّت "المنظّمة الدولية لحماية أطفال المتوسّط" بارتياح قرار الجامعة العامة للتعليم الثانوي الافراج عن أعداد التلاميذ خلال الثلاثيتين الأولى و الثانية مع الالتزام بتسليم أعداد الثلاثية الثالثة للمؤسسات التربوية.

ومن المؤكّد أن هذا القرار سيتبع بقرار مماثل تتخذه جامعة التعليم الابتدائي وهو ايذان بانتهاء أزمة الأعداد و المعدّلات التي تفجّرت منذ بداية السنة الدراسية و أضرّت كثير بالتلاميذ و الأولياء ووتّرت علاقتهم بالمربّين.

وإذ تثمّن "المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسط" التوصّل لهذا الاتفاق و الذي كان لها دور في التوصّل اليه عبر محطات نضالية كثيرة وضغط يومي لايتّسع المجال الى ذكره فإنها تعتبره جاء متأخّرا كثيرا و كان من الممكن التوصّل اليه منذ الثلاثي الأول.
وبالتالي فمن الضروري تغيير أسلوب التفاوض و تسقيفه الزمني .
كما تثمّن لجوء وزارة التربية الى استعمال صلاحياتها الإدارية و النّظر الى قضية حجب الاعداد على أنها إحلال إداري و فصله عن المسار التفاوضي النقابي.

ان "المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسط" تدعو الى:
*أخذ العبر من هذه الأزمة و العمل على عدم تكرّرها وتجريم استعمال التلاميذ وسيلة للتفاوض.
*الاسراع بسنّ قانون أساسي للأساتذة و المعلمين يفصل بين الجانب النقابي الاجتماعي و الجانب الاداري التعليمي.
*التزام وزارة التربية بتعهّداتها مع منظوريها وعدم الامضاء على ما لا تستطيع الايفاء به.
*عقد ندوة وطنية في نهاية السنة الدراسية تضم كل الفاعلين في الشأن التربوي قصد التباحث في مشاكل القطاع و تجنب تكرار سيناريو السنة الحالية.
كما تهيب "المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسط" بجميع الأطراف الحفاظ على المصلحة الفضلى للتلاميذ فهم مستقبل بلادنا فالإضرار بهم اضرار بالوطن.


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