المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسّط تثمّن قرار رفع حجب الأعداد وتدعو لتجريم اتخاذ التلاميذ رهائن وتنظيم ندوة وطنية حول التعليم العمومي

بلاغ صحفي - تلقّت "المنظّمة الدولية لحماية أطفال المتوسّط" بارتياح قرار الجامعة العامة للتعليم الثانوي الافراج عن أعداد التلاميذ خلال الثلاثيتين الأولى و الثانية مع الالتزام بتسليم أعداد الثلاثية الثالثة للمؤسسات التربوية.



ومن المؤكّد أن هذا القرار سيتبع بقرار مماثل تتخذه جامعة التعليم الابتدائي وهو ايذان بانتهاء أزمة الأعداد و المعدّلات التي تفجّرت منذ بداية السنة الدراسية و أضرّت كثير بالتلاميذ و الأولياء ووتّرت علاقتهم بالمربّين.



وإذ تثمّن "المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسط" التوصّل لهذا الاتفاق و الذي كان لها دور في التوصّل اليه عبر محطات نضالية كثيرة وضغط يومي لايتّسع المجال الى ذكره فإنها تعتبره جاء متأخّرا كثيرا و كان من الممكن التوصّل اليه منذ الثلاثي الأول.

وبالتالي فمن الضروري تغيير أسلوب التفاوض و تسقيفه الزمني .

كما تثمّن لجوء وزارة التربية الى استعمال صلاحياتها الإدارية و النّظر الى قضية حجب الاعداد على أنها إحلال إداري و فصله عن المسار التفاوضي النقابي.



ان "المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسط" تدعو الى:

*أخذ العبر من هذه الأزمة و العمل على عدم تكرّرها وتجريم استعمال التلاميذ وسيلة للتفاوض.

*الاسراع بسنّ قانون أساسي للأساتذة و المعلمين يفصل بين الجانب النقابي الاجتماعي و الجانب الاداري التعليمي.

*التزام وزارة التربية بتعهّداتها مع منظوريها وعدم الامضاء على ما لا تستطيع الايفاء به.

*عقد ندوة وطنية في نهاية السنة الدراسية تضم كل الفاعلين في الشأن التربوي قصد التباحث في مشاكل القطاع و تجنب تكرار سيناريو السنة الحالية.

كما تهيب "المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسط" بجميع الأطراف الحفاظ على المصلحة الفضلى للتلاميذ فهم مستقبل بلادنا فالإضرار بهم اضرار بالوطن.





