شملت الأبحاث فيها ملحق برئاسة الجمهورية ومعتمدين... القضاء يصدر احكامه في قضية التلاعب والاستيلاء على هبات جمعية قطر الخيرية

قضت الدائرة الجنائية الرابعة بالمحكمة الابتدائية بتونس بعد النظر في ملف التجاوزات والاستيلاءات على هبات ومساعدات جمعية قطر الخيرية والتى قدرت بعشرات الملايين باصدار الحكم على المتهمين الستة الموقوفين وقد قضت المحكمة باصدار احكام بين عام وعامين و3 سنوات في حقهم من بينهم ملحق ومستشار سابقين برئاسة الجمهورية ومعتمدين وعمد.



وللإشارة فقد حضر المكلف العام بنزعات الدولة في حق الدولة التونسية وقدم تقرير تضمن طلباته المدنية ومن جهة أخرى حضر محامي حماية قطر وطلب حفظ الحق المدني.



وكانت الأبحاث في هذه القضية كشفت أن المتهمين قاموا بالاستحواذ على مساعدات الجمعية التى خصصت للعائلات المعوزة وذوي الاحتياجات الخصوصية بجهة السيجومي لخاصة نفسهم وفق ما ورد في ملف القضية.





