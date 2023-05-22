محجوز بقيمة مليون دينار من عائدات أنشطة الرّهان الرّياضي على غير الصيغ القانونية

حجزت فرقة تابعة للحرس الوطني بالعوينة مختصة في البحث في الجرائم الماليّة المتشعبة مبالغ مالية ومحجوزات قدرت قيمتها الجملية بحوالي مليون دينار، وذلك في قضية عدليّة ضد شركة مشبوهة وشخصين إثنين موضوعها : 'شبهة ارتكاب جرائم غسل الأموال'، وفق ما أكده المتحدث باسم الحرس الوطني مساء الأحد في بلاغ.وقال المصدر ذاته إن المبلغ المالي والمحجوزات هي "من عائدات تعاطي أنشطة الرهان الرياضي والقُمار الإلكترُوني على غير الصّيَغ القانُونيّة وأموال مَعروضة للرّهَان".وأوضح أنّ الفرقة المذكورة أجرت، في إطار قضية عدليّة ضد شركة مشبوهة، تدقيقا ماليا معمقا بالاستعانة بتحر مالي موازي للّجنة التونسية للتّحاليل الماليّة بالبنك المركزي التُّونسي وقامت بحجز مبالغ ماليّة بحسابات بنكيّة قُدّرت بحوالي 620 ألف دينار عملة تونسيّة.كما أمكن لذات الوحدة مُعززة بفرقة الأبحاث والتّفتيش للحرس الوطني بطبرقة، وفق المصدر ذاته، من حجز مبلغ مالي قدرُه 250 ألف دينار عملة تونسية نقدا ومبلغ مالي قدرُه 16 ألف أورو نقدا، إضافة إلى سيّارة فاخرة وعدد من السّاعات اليدوية والتّجهيزات الإعلامية قُدّرت قيمتها بحوالي 80 ألف دينار عملة تونسية بجهة فرنانة من ولاية جندوبة، لتبلغ بذلك القيمة الجملية للمحجوز بحوالي 1 مليون دينار عملة تونسية.