الرقاب: وفاة شقيقين توأم في حادث مرور

جد ليلة أمس حادث مرور أليم بطريق بئر علي الرقاب كلم 04 قرب المنتزه بمعتمدية الرقاب من ولاية سيدي بوزيد، أسفر عن وفاة شقيقين توأم يبلغان من العمر 22 سنة إثر وصولهما المستشفى.



ووفق اذاعة شمس أف أم جدّ الحادث بين شاحنة خفيفة ودراجة نارية.



وقد تدخلت وحدات الحماية المدنية بالرقاب فور وقوع الحادث، وقامت بنقل الشقيقين إلى المستشفى إلا أن الإصابات التي تعرضا لها كانت خطيرة وتسبب في وفاتهما.



