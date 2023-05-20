رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان يدعو لسحب المرسوم 54

أفاد رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان بسام الطريفي في تصريح لباب نات على هامش ندوة دولية حول "الدفاع عن استقلالية القضاء"، انتظمت اليوم السبت بالعاصمة والتى واكبها رئيس الاتحاد العالمي للقضاة وعدة شخصيات عالمية ووطنية،ان المرسوم 54 يحد من حرية الرأي والتعبير والصحافة، وفيه مس للحقوق والحريات معتبرا اياه مخالفا لدستور2022 ودستور 2014 داعيا الى سحب الدستور المذكور الذي يمثل طعنة للمكتسبات التى حققتها تونس في مجال حرية الرأي والتعبير والنشر والاعلام.



المستشار عفيف الجعيدي" بناء سلطة قضائية مستقلة من شروط انشاء المجتمع الديمقراطي "



وأفاد المستشار بمحكمة التعقيب عفيف الجعيدي في تصريح ل"باب نات" على هامش الندوة التى نظمتها لجنة الدفاع عن القضاء أن بناء سلطة قضائية مستقلة من شروط انشاء المجتمع الديمقراطي وان التدخل في القضاء يؤدي للفتك بكل مكتسبات المرحلة الديمقراطية وان المجتمع التونسي وكافة الناشطين في الساحة التونسية لهم الحق في قضاء مستقل وان المواطن التونسي من حقه ان تكون له سلطة قضائية مستقلة تضمن المحاكمة العادلة.





يُذكر أن هذه الندوة انتظمت بالتعاون بين المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب والمعهد الدنماركي لمناهضة التعذيب ومنظمة هيومن رايتس ووتش، وبمشاركة ممثلين عن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وبعض الهياكل القضائية وهيئة الدفاع عن السياسيين الموقوفين والقضاة المعفيين وممثلين عن عدد من المنظمات الدولية على غرار المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية باستقلال القضاة والمحامين، والتي شاركت عن بعد.







