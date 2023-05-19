إرتكبا 32بركاج لمواطنين داخل منازلهم وفي الشارع :الإطاحة بعصابة "كزة" وولد أحلام"

تمكن أعوان فرقة الشرطة العدلية بسيدي البشير واعوان واطارات منطقة الامن الوطني بسيدي البشير واثر نصبهم لكمين محكم من إيقاف "ولد أحلام" و "كزة " اللذان تخصصا السطو وتنفيذ البراكاجات بأسلحة بيضاء للمواطنين داخل منازلهم وبالطريق العام وافتكاك أموالهم واغراضهم تحت التهديد .
ووفق ما توفر لنا من معطيات فان المتهمين محل 32 منشور تفتيش وقد نفذا عمليات السطو المذكورة حتى يتمكنا من الحرقة.
ووفق ما توفر لنا من معطيات فان المتهمين محل 32 منشور تفتيش وقد نفذا عمليات السطو المذكورة حتى يتمكنا من الحرقة.
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