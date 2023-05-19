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إرتكبا 32بركاج لمواطنين داخل منازلهم وفي الشارع :الإطاحة بعصابة "كزة" وولد أحلام"

Publié le Vendredi 19 Mai 2023 - 16:31 قراءة: 0 د, 19 ث
      
تمكن أعوان فرقة الشرطة العدلية بسيدي البشير واعوان واطارات منطقة الامن الوطني بسيدي البشير واثر نصبهم لكمين محكم من إيقاف "ولد أحلام" و "كزة " اللذان تخصصا السطو وتنفيذ البراكاجات بأسلحة بيضاء للمواطنين داخل منازلهم وبالطريق العام وافتكاك أموالهم واغراضهم تحت التهديد .
ووفق ما توفر لنا من معطيات فان المتهمين محل 32 منشور تفتيش وقد نفذا عمليات السطو المذكورة حتى يتمكنا من الحرقة.


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