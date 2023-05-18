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الإفراج عن الطالبين الموقوفيْن

Publié le Jeudi 18 Mai 2023 - 14:22 قراءة: 1 د, 15 ث
      
أفاد رئيس لجنة الدفاع عن الطالبين الموقوفين في ما يعرف بقضية "الفيدو الغنائي الهزلي على فايسبوك" ورئيس الفرع الجهوي للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، شوقي الحلفاوي، بأن المحكمة قبلت مطلب الافراج عن الطالبين الذي تقدمت به هيئة الدفاع وسيقع عرضهما على انظار المحكمة في جلسة يوم 23 ماي الجاري في حالة سراح.


وقال، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء إنّه " لا يمكن الجزم بمآل هذه القضية والذي يبقى من انظار المحكمة"، مشيرا إلى "ورود أخبار على لجنة الدفاع تفيد بفتح بحث اداري على مستوى وزارة الداخلية حول ملابسات وظروف ايقاف الطالبين وتتبعهما، وتوجيه متفقدين من وزارة العدل الى المحكمة الابتدائية بنابل على خلفية هذا الموضوع".

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وذكر أن هيئة الدفاع وفرع الرابطة ناشدا وزيرة العدل باعتبارها رئيسة النيابة العمومية من أجل فتح بحث في خلفية الاذن بالاحتفاظ بالطالبين واصدار بطاقة الايداع في حقهما".

وأشار، في ذات السياق، الى ان هيئة الدفاع وفرع الرابطة كانا قد كشفا "عن وجود تعسف في الاجراءات وخطأ قانوني في هذه القضية باعتبار غياب حالة التلبس التي توجب ايداع الطالبين، فضلا عن اتخاذ قرار بعدم احالتهما على المحكمة المنتصبة يوم الثلاثاء".

وجدير بالاشارة بان إيقاف طالبين على خلفية قضية ما يعرف "بالفيدو الغنائي الهزلي على فايس بوك" قد أصبح قضية رأي عام واثار عديد ردود الافعال خاصة من الفرع الجهوي للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان والجمعيات والمحامين والحقوقيين، واعتبر مسّا من حرية التعبير وتجريما للفن الهزلي، وفق ما جاء في عديد التصريحات والبيانات.

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