أبقى قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بقفصة أمس الأربعاء 17 ماي 2023 والي سابق وكاتب عام ولاية قفصة وأربعة آخرين، بينهم موظفان بمقر الولاية بحالة سراح إلى حين استكمال الأبحاث في قضية تتعلق بشبهة إسناد رخصة سيارة تاكسي على غير الصيغ القانونية وفق ما ورد في ملف القضية .
القضاء يتخذ قراره في حق والي سابق وأخرون
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