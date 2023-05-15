فيصل الجدلاوي: " انفي إطلاقا أن شفيق جراية هو إكس إكس وله علاقة بملف التآمر"

نفى فيصل الجدلاوي محامي رجل الاعمال شفيق جراية انه صرح لوسائل الاعلام ان هيئة الدفاع عن جراية تقدمت شكاية جزائية في تدليس المحاضر المتعلقة بقضية التامر على أمن الدولة 'بل صرحت أنه سبق لنا تقديم شكايات ضد العديد من الأشخاص منذ سنة 2017 تتعلق بالتدليس وجبر شخص على الادلاء بشهادة زور وتضليل العدالة والحجز القصري... وذلك بعد إيقاف شفيق الجراية ومصادرة املاكه وتلفيق جرائم لا أساس لها.

واضاف الجدلاوي في توضيح نشره في صفحته الرسمية على الفايسبوك "انفي إطلاقا أن شفيق هو إكس إكس وله علاقة بملف التامر على أمن الدولة وكل ما صرحت به هو أنه تم سماعه في الشكايات التي تقدم بها سابقا بصفته شاكي وأنه إذا ثبت وجود علاقة بين تصريحاته في الشكايات و ما هو موجود في الأبحاث المضمنة في قضية التامر فإن شفيق لا يتحمل أي مسؤولية.

وختم قائلا " رجاء من كل من يريد صناعة الشو عبر وسائل الإعلام أو تبرئة موكله أن لا يكون ذلك على حساب الغير ورجائي أيضا من السادة الإعلاميين التحلي بالحياد والشفافية".





