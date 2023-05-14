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انستغراموز لينا الخويلي: 12 مليون لكريمات وجهي وداري ب900 مليون

Publié le Dimanche 14 Mai 2023 - 18:24 قراءة: 0 د, 36 ث
      
قالت الانستغراموز لينا الخويلي أن أغلى هدية وصلتها سيارة بسعر 600 ألف د وأنها اشترت كريمات وجه بنحو 12 ألف د واجرت عمليتي تجميل.
وأضافت لينا الخويلي " سعر منزلي يقارب ال900 الف دينار". وتابعت " طليقي الملياردار مدللني لكن الفلوس موش كل شي".

وكانت صانعة المحتوى التونسية لينا الخويلي، أعلنت امس السبت 13 ماي 2023، انها انفصلت عن زوجها السعودي بعد 3 سنوات ونصف من الزواج.

وأوضحت الخويلي، خلال حضورها ضيفة في برنامج "لاباس مع نوفل" على قناة التاسعة، ان الطلاق تم بالتفاهم بين الطرفين.

وأكدت ان اسباب الطلاق تتمثل في عدم اتفاقها مع زوجها مشيرة إلى ان الانفصال بينهما "افضل ما حدث وعلاقتها مع طليقها حاليا طيبة جدا".



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