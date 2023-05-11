الصافي سعيد : سفارة ألمانيا تكشف أنها مسؤولة على إسرائيل في تونس

قال النائب السابق الصافي سعيد في حوار عبر امواج اذاعة " اي اف ام" اليوم انه يربط بين الهجوم المسلح في جربة وملفات عديدة منها الهجرة السرية وكذلك محاولات فرض حماية دولية على جربة.وأضاف " بيان السفارة الالمانية يلمح الى هذه النقطة ومعروف ان السفارة الالمانية مسؤولة على اسرائيل وتوجهاتها في تونس".وتابع " منذ عهد الرئيس السابق زين العابدين بن علي السفارة الالمانية تمارس دور الممثل لاسرائيل في تونس".