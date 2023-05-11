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الصافي سعيد : سفارة ألمانيا تكشف أنها مسؤولة على إسرائيل في تونس

Publié le Jeudi 11 Mai 2023 - 15:53 قراءة: 0 د, 29 ث
      
قال النائب السابق الصافي سعيد في حوار عبر امواج اذاعة " اي اف ام" اليوم انه يربط بين الهجوم المسلح في جربة وملفات عديدة منها الهجرة السرية وكذلك محاولات فرض حماية دولية على جربة.
وأضاف " بيان السفارة الالمانية يلمح الى هذه النقطة ومعروف ان السفارة الالمانية مسؤولة على اسرائيل وتوجهاتها في تونس".
وتابع " منذ عهد الرئيس السابق زين العابدين بن علي السفارة الالمانية تمارس دور الممثل لاسرائيل في تونس".




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