عماد الحمامي: المستفيدون من حادثة جربة هم أعداء تونس ومن يريدون عرقلة مسار 25 جويلية

قال القيادي السابق بحركة النهضة عماد الحمامي ان المستفيدين من حادثة جربة التي جدت مساء الثلاثاء 19 ماي هم أعداء تونس.وأضاف بأن المستفيدين من الحادثة أيضا هم "كل من يحب يعرقل مسار الاصلاح الذي انطلق يوم 25 جويلية" واسدترك قائلا " لكن تونس لن تسقط ومسار 25 جويلية سيحقق مطالب التوانسة".وتابع قائلا "ما يلزمش النخب المفلسة الي قاعدة تعارض في مسار 25 جويلية يعرقلونا لتحقيق هذه الاهداف" موضحا انه يقصد جبهة الخلاص وحركة النهضة او الاحزاب الديمقراطية التي تريد العودة الي ما قبل 25 جويلية.