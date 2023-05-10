سفارة ألمانيا بتونس تدين هجوم جربة

أدانت سفارة ألمانيا بتونس في بيان لها اليوم الأربعاء هجوم جربة بأشد العبارات الممكنة قائلة ان ' عملية جربة الليلة الماضية تملأنا بالفزع والحزن العميق' .



وأضافت السفارة أن ' كنيس الغريبة والحج السنوي هما ركيزتان ثابتتان للحياة اليهودية في تونس. متابعة ' نحن ملتزمون بحماية الحياة اليهودية ومكافحة معاداة السامية وأي شكل من أشكال التمييز في جميع أنحاء العالم. الآن نأمل في توضيح سريع للخلفية' .



ولفتت الى أن 'السفير بيتر بروغل وكذلك فريق سفارة المانيا في تونس أعربوا عن عميق تعازيهم لأسر الضحايا الحجاج وقوات الأمن التونسية' .



وكانت وزارة الدّاخليّة، اعلنت أن عون حرس تابع للمركز البحري للحرس الوطني بأغير جربة، أقدم مساء امس الثلاثاء، على قتل زميله باستعمال سلاحه الفردي والإستيلاء على الذخيرة، ثمّ حاول الوُصُول إلى مُحيط معبد الغريبة وعمد إلى إطلاق النار بصفة عشوائيّة على الوحدات الأمنيّة المتمركزة بالمكان والتي تصدّت لهُ ومنعتهُ من الوصول إلى المعبد وأردتهُ قتيلا.



وأضافت الداخلية في بلاغ لها أن "العمليّة أسفرت عن إصابة 6 أعوان أمن، بإصابات مُتفاوتة الخطورة، توفّي أحدُهم، كما توفّي اثنان من الزوّار وإصابة 4 أشخاص آخرين بجُرُوح مُتفاوتة، تمّ نقلهم إلى المستشفى لتلقّي العلاج".



وأكد مصدر صحي من المستشفى الجهوي الصادق المقدم بجربة حومة السوق من ولاية مدنين اليوم الاربعاء، وفاة عون امن بالمستشفى بسبب اصابته البليغة، واقامة 4 مصابين في صفوف الامن، اثنين بقسم الانعاش، حالة احدهما حرجة وسيتم نقله الى المستشفى العسكري بالعاصمة، بسبب تعرضه لنزيف على مستوى الراس، في حين يقيم مصابان اخرين بقسم الاعضاء بعد ان اجريت عليهما عملية جراحية، وذلك على اثر عملية اطلاق النار التى جدت امس الثلاثاء في محيط معبد الغريبة .



