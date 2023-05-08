غرفة منتجي المشروبات: المياه المعدنية المعلّبة تغطي حاجيات الإستهلاك

نفى لسعد مزاح، رئيس غرفة منتجي المشروبات غير الكحولية تسجيل أي نقص في المياه المعدنية المعلّبة بالسوق، مشيرا إلى أنّ الأخبار المروّجة في هذا الخصوص عارية عن الصحة.وقال مزاح في مداخلة هاتفية على اذاعة موزاييك الإثنين 8 ماي 2023، إنّ هذه الأخبار المغلوطة تتسبّب في لهفة غير مبرّرة على المياه المعدنية المعلّبة.وأشار إلى أنّ السوق لم تبلغ إلى الآن فترة ذروة الاستهلاك التي تتزامن مع فصل الصيف وأنّ المنتجين يعملون على توفير مخزون تعديلي يتمّ اللجوء إليه في فترة الذروة.ويبلغ استهلاك التونسيين من المياه المعدنية في فصل الصيف 10 ملايين قارورة في اليوم في حين لا يتجاوز الانتاج 7 ملايين قارورة ويتمّ تغطية هذا النقص بالمخزون الاستراتيجي.وتحتاج تونس إلى مخزون تعديلي من المياه المعدنية يقدّر بـ 40 مليون قارورة يتمّ استخدامه لسدّ النقص في التزويد.يشار إلى أنّ وزارة التجارة وتنمية الصادرات، قد دعت في بلاغ صادر عنها يوم 24 أفريل 2023، جميع المتدخلين في قطاع تعليب وتوزيع المياه المعدنية لاتخاذ عدد من التراتيب ووضع شروط لتكريس سلاسة وشفافية عمليّات تكوين المخزون التعديلي من المياه المعدنية المعلبة حتّى تحقق الغايات المرجوة منها والمتمثلة في تعديل السوق ومجابهة الطلب الإضافي خلال الموسم الصيفي.وتأتي هذه الاحتياطات والشروط، بحسب ذات المصدر، في إطار إستحثاث الاستعدادات الخاصة بتأمين انتظامية التزويد خلال الموسم الصيفي لسنة 2023 وتفاديا لأي اشكاليات من شأنها أن تعيق سير عمليات تكوين المخزونات التعديلية الضرورية في هذا المجال.وأوصت الوزارة في هذا الشان، بضرورة ترفيع الوحدات الصناعية لتعليب المياه المعدنية من نسق إنتاجها لتأمين انتظامية التزويد خلال الفترة الحالية وتكوين مخزونات استراتيجية من المياه المعلبة لمجابهة الطلب الإضافي خلال فترة ذروة الاستهلاك في الموسم الصيفي.