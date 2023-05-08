الشيخ غسان العايب لمحمد بن حمودة " من انت حتى تفتي في الحجاب"

انتقد الشيخ غسان العايب في مداخلة على قناة التاسعة موقف محمد بن حمودة من رفض إلزامية الحجاب قائلا " الحجاب فرض".
وأضاف "كيف يمكن لشخص أن يجتهد وهو لا يملك المؤهلات اللازمة لذلك متابعا " الإجتهاد في الامة كلفت به المجامع الفقهية وليس أشخاص".
ووجه الشيخ غسان كلامه لبن حمودة قائلا " من انت حتى تفتي في الحجاب".
وكان الشيخ محمد بن حمودة نشر الاحد 30 افريل، تدوينة اعتذر من خلالها عن تصريحاته المثيرة للجدل والتي قال فيها انه أقنع زوجته بنزع الحجاب لانه ليس فرضا حسب تصريحه .
وقال " انا محمد بن حمودة اعتذر على تطرقي لموضوع الحجاب في الآونة الأخيرة وذلك لاشتباه الامر على بعض الناس فلم ادعو النساء لخلع الحجاب ولم يكن ذاك قصدي يوما ما ما اردته فقط هو مناقشة الايات والاحاديث الواردة في فرضية الحجاب من عدمه ومن اجتهد واصاب فله اجران ومن اجتهد ولم بصب فله اجر واحد".
وختم تدوينته بالقول "أكرر اعتذاري من الجميع وكل من تأذى من الموضوع واستغفر الله العظيم واتوب اليه".
وأضاف "كيف يمكن لشخص أن يجتهد وهو لا يملك المؤهلات اللازمة لذلك متابعا " الإجتهاد في الامة كلفت به المجامع الفقهية وليس أشخاص".
ووجه الشيخ غسان كلامه لبن حمودة قائلا " من انت حتى تفتي في الحجاب".
وكان الشيخ محمد بن حمودة نشر الاحد 30 افريل، تدوينة اعتذر من خلالها عن تصريحاته المثيرة للجدل والتي قال فيها انه أقنع زوجته بنزع الحجاب لانه ليس فرضا حسب تصريحه .
وقال " انا محمد بن حمودة اعتذر على تطرقي لموضوع الحجاب في الآونة الأخيرة وذلك لاشتباه الامر على بعض الناس فلم ادعو النساء لخلع الحجاب ولم يكن ذاك قصدي يوما ما ما اردته فقط هو مناقشة الايات والاحاديث الواردة في فرضية الحجاب من عدمه ومن اجتهد واصاب فله اجران ومن اجتهد ولم بصب فله اجر واحد".
وختم تدوينته بالقول "أكرر اعتذاري من الجميع وكل من تأذى من الموضوع واستغفر الله العظيم واتوب اليه".
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