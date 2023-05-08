هذا ما قررته دائرة الارهاب في حق راشد الغنوشي

نظرت اليوم الإثنين 8 ماي 2023 الدائرة الجناحية السادسة المختصة في النظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الإبتدائية بتونس، في ملف شكاية رفعها رئيس الرابطة التونسية للأمن والمواطن، ضد راشد الغنوشي، من أجل تهم الاشادة والتمجيد والدعوى على التحريض على الكراهية والتباغض بين الأجناس والاديان ،وقد قررت الدائرة تأجيل القضية لموعد لاحق لجلب الغنوشي من السجن .



ووفق ملف القضية فانها تتعلق بتصريحات للغنوشي وصف فيها اعوان الامن بالطواغيت خلال حضوره موكب دفن وتابين أحد قيادي النهضة بتطاوين حيث قال الغنوشي وفق نص الشكاية ان المرحوم كان يواجه الطواغيت.



