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هيئة الدفاع في قضية التآمر على امن الدولة ترفع شكايات ضد هؤلاء

Publié le Lundi 08 Mai 2023 - 10:58 قراءة: 0 د, 29 ث
      
أكد الاستاذ عبد العزيز الصيد عضو هيئة الدفاع فيما عرف بقضية التأمر على امن الدولة خلال ندوة صحفية نظمتها هيىة الدفاع بدار المحامي ان الملف لا يشهد اي تقدم ولا توجد فيه اي ادلة قانونية واثباتات تكشف تورط المتهمين في الملف المذكور .

وبين الاستاذ الصيد ان هيىة الدفاع اكتشفت عمليات تدليس في ملف القضية وانهم قرروا رفع 3 شكايات الاولى ضد وزيرة العدل وممثلة النيابة العمومية وشكاية ثانية ضد وزير الداخلية السابق توفيق شرف الدين....

واكد الاستاذ سمير ديلو عضو هيئة الدفاع ان بعض المتهمين فيما عرف بقضية التآمر ان بعض المتهمين لا يعرفون بعضهم البعض.


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